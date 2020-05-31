Калугин покинул одесский Черноморец

Следом за Остапом Маркевичом, который собирал нынешний состав одесского “Черноморца”, команду начинают покидать и приглашенные им игроки.

Первым, кто принял решение покинуть клуб стал зимний новичок Михаил Калугин. Как сообщает FootBoom, 25-летний защитник покинул “Черноморец”, расторг с клубом контракт по обоюдному согласию.

Расторгли контракт по взаимному согласию сторон. От одесского этапа карьеры останутся двоякие ощущения: получил позитивные эмоции от коллектива, который был у нас в команде, однако из-за ситуации, которая происходит в стране, да и в мире, все пошло не по плану

Отметим, в чемпионате Украины Михаил Калугин ранее играл лишь в составе “Буковины”. Последние три года он провел выступая за клубы чемпионата Беларуси и Армении.