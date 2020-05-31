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Лука Йович – трансферный приоритет Милана

Андрей ОгородникНет комментариев
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Лука ЙОвич

Сербский нападающий мадридского “Реала” Лука Йович может стать игроком итальянского “Милана”.

Как сообщает итальянская пресса, руководство “россонери” рассчитывает получить игрока уже во время летнего трансферного окна. Неудачный сезон в составе “Реала” и пандемия коронавируса должны существенно снизить стоимость сербского форварда, чем и намерен воспользоватся “Милан”.

Напомним, прошлым летом за переход Йовича “Реал” заплатил 60 миллионов евро, но сербский форвард все чем сумел отличится, это двумя голами в 15 матчах.

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Тэги: Лука ЙовичМиланРеал
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