Лука Йович – трансферный приоритет Милана

Сербский нападающий мадридского “Реала” Лука Йович может стать игроком итальянского “Милана”.

Как сообщает итальянская пресса, руководство “россонери” рассчитывает получить игрока уже во время летнего трансферного окна. Неудачный сезон в составе “Реала” и пандемия коронавируса должны существенно снизить стоимость сербского форварда, чем и намерен воспользоватся “Милан”.

Напомним, прошлым летом за переход Йовича “Реал” заплатил 60 миллионов евро, но сербский форвард все чем сумел отличится, это двумя голами в 15 матчах.