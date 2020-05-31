ПСЖ завершает переход Мауро Икарди

Нападающий миланского “Интера” Мауро Икарди в скором времени станет полноценным игроком французского “ПСЖ”.

Своей игрой в текущем сезоне аргентинский форвард сумел здорово проявить себя в составе парижан. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, вчера поздно вечером клубам удалось достичь соглашение. “Интер” получит за своего игрока 50 миллионов евро прямым платежом и ещё восемь в качестве бонусов.

Неплохо заработает на сделке и Мауро Икарди, который согласовал контракт сроком на четыре года, с годовым окладом в восемь миллионов евро.