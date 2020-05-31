Воскресенье, 31 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболПСЖ завершает переход Мауро Икарди
Футбол

ПСЖ завершает переход Мауро Икарди

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Мауро Икарди

Нападающий миланского “Интера” Мауро Икарди в скором времени станет полноценным игроком французского “ПСЖ”.

Своей игрой в текущем сезоне аргентинский форвард сумел здорово проявить себя в составе парижан. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, вчера поздно вечером клубам удалось достичь соглашение. “Интер” получит за своего игрока 50 миллионов евро прямым платежом и ещё восемь в качестве бонусов.

Неплохо заработает на сделке и Мауро Икарди, который согласовал контракт сроком на четыре года, с годовым окладом в восемь миллионов евро.

загрузка...
Тэги: ИнтерМауро ИкардиПСЖ
Написать комментарий

Добавить комментарий

три + 16 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Андро Гиоргадзе
Карпаты опровергли информацию о заражении Гиоргадзе коронавирусом

Карпаты
Карпаты не будут протестовать против технического поражения

Юрий Вернидуб
Чемпионат Беларуси: Третья победа кряду солигорского Шахтера

Худжамов: Мы не увидим классного футбола в матче “Шахтер” – “Динамо”

Андрей Запорожан
Андрей Запорожан войдет в тренерский штаб Александрии

Закрыть