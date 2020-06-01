Джейдон Санчо стал автором уникального достижения

Восходящая звезда мирового футбола Джейдон Санчо вписал свое имя в историю Бундеслиги.

Вчера, в матче дортмундской “Боруссии” против “Падеборна” английский вингер сумел отличиться тремя голами в ворота соперника, оформив свой первый хет-трик в карьере. Этот результат позволил ему достичь статистики семнадцать голов в чемпионате, также в его статистике 16 результативных передач.

Стоить отметить, что с момента ведения статистики в Бундеслиге, ни одному из игроков не удавалось в течении сезона забить и отдать более 15 голов и передач в течении одного сезона.