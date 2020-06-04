Официально: Колос усилился форвардом сборной Сенегала

Коваливский “Колос” официально представил первого в истории клуба африканского легионера Мамаду Данфу.

Как сообщает официальный сайт коваливского клуба, 19-летний нападающий подписал полноценный контракт. Мамаду Данфа перешел в “Колос” бесплатно, на правах свободного агента.

Стоить отметить, что несмотря на юный возраст, Мамаду Данфа успел уже дебютировать в составе сборной Сенегала. Также игрок принимал участие на юношеском чемпионате мира, где играл в составе юношеской сборной Сенегала. Игрок является воспитанником сенегальского клуба “Касса Спортс”. “Колос” для него стал первым европейским клубом в карьере.