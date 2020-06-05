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Футбол

Байер отклонил щедрое предложение Реала по Хавертцу

Андрей ОгородникНет комментариев
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Кай Хаверц

Леверкузенский “Байер” всеми силами пытается удержать своего главного таланта и одного из лучших молодых футболистов Германии Кая Хавертца.

По информации известного немецкого таблоида Bild, на днях попытку заполучить 20-летнего таланта “аптекарей” предпринял мадридский “Реал”, который предложил за полузащитника 80 миллионов евро и обратную аренду сроком на один год, на что “Байер” ответил отказом.

Как сообщает немецкая пресса, леверкузенский клуб оценивает своего футболиста минимум в 100 миллионов евро. Ранее сообщалось, что игроком активно интересуется английский “Ливерпуль”.

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Тэги: БайерКай ХаверцРеал
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