Байер отклонил щедрое предложение Реала по Хавертцу

Леверкузенский “Байер” всеми силами пытается удержать своего главного таланта и одного из лучших молодых футболистов Германии Кая Хавертца.

По информации известного немецкого таблоида Bild, на днях попытку заполучить 20-летнего таланта “аптекарей” предпринял мадридский “Реал”, который предложил за полузащитника 80 миллионов евро и обратную аренду сроком на один год, на что “Байер” ответил отказом.

Как сообщает немецкая пресса, леверкузенский клуб оценивает своего футболиста минимум в 100 миллионов евро. Ранее сообщалось, что игроком активно интересуется английский “Ливерпуль”.