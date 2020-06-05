Йовичевич назвал главное качество Шевченко

Наставник загребского «Динамо» Игор Йовичевич отметил, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обладает сильными качествами.

По его словам в украинца есть сила убеждения.

«Его идея идет очень глубоко внутрь тебя. С первого мига я понял, что он понимает футбол. А курсы дали ему и всем нам еще больше знаний по тренировкам, тактике и прочему. Его тренировали лучшие тренеры. Он просто должен был открыть ту идею и окружить себя опытными тренерами, – сказал Йовичевич в интервью программы «Бомбардир».