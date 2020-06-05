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Футбол

Официально. Роналду стал первым футболистом-миллиардером

Евгений НикитюкНет комментариев
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Португальский нападающий “Ювентуса” Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, чьи активы превысили 1 млрд. долл. Сообщает сайт EURO.com.ua

Авторитетный журнал Forbes пишет, что за свою 17-летнюю игровую карьеру 35-летний форвард заработал 650 млн. евро в качестве зарплаты, а остальные средства получены от спонсорских контрактов.

Роналду стал третьим спортсменом, которому удалось заработать более 1 млрд. долл. Раньше миллиардерами стали гольфист Тайгер Вудс и боксер Флойд Мэйуэзер.

Источник: sportanalytic.com
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