Чигринский: Нам не привыкать к пустым трибунам

Украинский защитник Аеке Дмитрий Чигринский долго ждал возобновления сезона в Греции. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Наконец мы вернулись к тому, что любим. Сначала игровой процесс будет немного другим, но это нормально после такой паузы. Медицинский протокол не особенно повлияет на нас. Его создали для нашего же блага.

Фанатам, конечно, будет сложно некоторое время не посещать стадионы. Впрочем у нас уже есть опыт выступлений за пустых трибун. В Греции принято играть без фанатов за различные дисквалификации”, – сказал Чигринский.

Уже завтра, 7 июня, АЕК сыграет против “Панатинаикоса”.

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