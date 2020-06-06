Суббота, 6 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЧигринский: Нам не привыкать к пустым трибунам
Футбол

Чигринский: Нам не привыкать к пустым трибунам

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Украинский защитник Аеке Дмитрий Чигринский долго ждал возобновления сезона в Греции. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Наконец мы вернулись к тому, что любим. Сначала игровой процесс будет немного другим, но это нормально после такой паузы. Медицинский протокол не особенно повлияет на нас. Его создали для нашего же блага.

Фанатам, конечно, будет сложно некоторое время не посещать стадионы. Впрочем у нас уже есть опыт выступлений за пустых трибун. В Греции принято играть без фанатов за различные дисквалификации”, – сказал Чигринский.

Читайте также:  Александрия собирается отдать своего таланта в аренду

Уже завтра, 7 июня, АЕК сыграет против “Панатинаикоса”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чигринский провалил переговоры с европейским клубом

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

5 × пять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
“Динамо” интересовалось африканским нападающим

Самуэле Риччи
Милан нацелился на вундеркинда Эмполи

Артем Беседин
Шевченко оценил шансы на возвращение в сборную Артема Беседина

Марио Балотелли
Брешия указала на дверь скандальной звезде

Мараш Кумбулла
Ювентус близок к подписанию албанской звезды

Закрыть