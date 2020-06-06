Экс-звезда Динамо близка к переезду в Саудовскую Аравию

Бывший футболист киевского “Динамо” Юнес Беланда в скором времени может трудоустроится в чемпионате Саудовской Аравии.

По информации libe.ma, новым клубом полузащитника сборной Марокко и турецкого “Галатасарая” станет аравийский “Аль-Хиляль”, который заплатил за футболиста пять миллионов евро.

Стоить отметить, что существенно от сделки выиграет и сам Беланда, годовой оклад которого в Саудовской Аравии составит 3,35 миллиона евро.

Напомним, в составе киевского “Динамо” игрок выступал в период с 2013 по 2017 год.