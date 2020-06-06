В “Александрии” обещают дать бой “Динамо”

Наставник “Александрии” Владимир Шаран рассказал, чего ожидает от ближайшего поединка против “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Физически “Динамо” неплохо готово. Их не хватило на второй тайм с “Шахтером”, но нужно понимать, с какой командой они играли. С лучшей командой Украины и одной из лучших в Европе. Это “Шахтер”.

Для себя мы выводы сделали. Будем пытаться противостоять “Динамо” так, чтобы достичь положительного результата. Сейчас все находятся не в оптимальных кондициях, и “Динамо” также “, – сказал Шаран.

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Напомним, поединок 25 тура УПЛ “Динамо” – “Александрия” состоится 7 июня в Киеве. Начало в 17:00.