Клубы Первой лиги проголосовали за доигровку сезона

Сегодня в Киеве определилась судьба Первой лиги чемпионата Украины.

После скандальной первой конференции, решение которой стало досрочное завершение сезона, сегодняшние результаты голосования в корне изменили ситуацию.

Как сообщает Трибуна, из 16 команд Первой лиги, одиннадцать отдали свои голоса за продолжение сезона согласно регламенту, четыре клуба оказались против, луцкая “Волынь” воздержалась от голосования. Как результат, в ближайшее время во втором по силе дивизионе страны ожидается доигровка сезона.