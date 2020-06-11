Четверг, 11 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболКлубы Первой лиги проголосовали за доигровку сезона
Футбол

Клубы Первой лиги проголосовали за доигровку сезона

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
ПФЛ

Сегодня в Киеве определилась судьба Первой лиги чемпионата Украины.

После скандальной первой конференции, решение которой стало досрочное завершение сезона, сегодняшние результаты голосования в корне изменили ситуацию.

Как сообщает Трибуна, из 16 команд Первой лиги, одиннадцать отдали свои голоса за продолжение сезона согласно регламенту, четыре клуба оказались против, луцкая “Волынь” воздержалась от голосования. Как результат, в ближайшее время во втором по силе дивизионе страны ожидается доигровка сезона.

загрузка...
Тэги: главноекарантинкоронавирусПФЛ
Написать комментарий

Добавить комментарий

10 + один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Суд разрешил арестовать владельца “Ворсклы”

Козловский: Я помогал и “Карпатам”, и “Львову”

Официально. Стало известно, на каком стадионе “Проходи” примет “Динамо”

Ярмоленко сватают в Турцию, а Ребров никуда не собирается

Шуст: У нас отбирают профессию

Закрыть