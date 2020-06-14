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Буяльский проводит лучший сезон в своей карьере

Андрей ОгородникНет комментариев
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Виталий Буяльский

Полузащитник киевского “Динамо” Виталий Буяльский набрал нешуточную форму в последних матчах чемпионата Украины.

27-летний полузащитник в стартовых трех турах после карантина забил уже четыре гола, всего же на его счету девять голов в нынешнем сезоне, что является лучшим результатом за всю его карьеру.

Стоить отметить, что подобную результативность игрок не демонстрировал даже играя в молодежном чемпионате. Лучшим его показателем было шесть голов в первенстве Ю-21 сезона 2012/2013. На уровне УПЛ больше четырех голов за чемпионат он не забивал.

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Тэги: Виталий БуяльскийДинаморекорды
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