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Футбол

Милан нацелился на таланта из чемпионата Дании

Андрей ОгородникНет комментариев
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Мохаммед Кудус

Молодое дарование датского “Норшелланна” Мохаммед Кудус может летом уйти на повышение.

Отличный сезон в исполнении 19-летнего нападающего не остался без внимания со стороны итальянского “Милана”, который проявляет большой интерес к игроку.

Как сообщает Tuttosport, “россонери” могут попытаться приобрести игрока уже этим летом, правда, на Кудуса претендует и целый ряд других известных клубов.

Отметим, в 24 матчах сезона Мохаммед Кудус забил десять голов и сделал одну результативную передачу. В прошлом году он дебютировал за сборную Ганы и даже успел забить свой первый гол.

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Тэги: МиланМохаммед КудусНоршелланн
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