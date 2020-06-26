Финал Кубка Украины перенесут в Харьков

Место проведения финала Кубка Украины по футболу вновь скорей всего перенесут.

Изначально главный поединок второго по статусу дивизиона страны должен был быть сыгран в Тернополе, но из-за коронавируса был перенесен во Львов. Серьезное ухудшение эпидемиологической ситуации в Львовской области вынудили чиновников украинского футбола вновь менять арену. По информации 24 канала, скорей всего финал Кубка Украины теперь состоится в Харькове на ОСК “Металлист”.

Напомним, финал Кубка Украины запланирован на 8 июля. В матче сойдутся киевское “Динамо” и полтавская “Ворскла”.