Ливерпуль досрочно стал чемпионом Англии

Лондонский «Челси» дома переиграл «Манчестер Сити» со счетом 2:1, что сыграло на руку «Ливерпулю», который в итоге досрочно стал чемпионом Англии.
Команда Пепа Гвардиолы по итогам оставшихся семи туров наберет максимум 84 пункта. Это в любом случае меньше, чем у «Ливерпуля» уже есть сейчас.
Челси – Манчестер Сити 2:1
Голы:
1:0 – 36 Пулишич, 1:1 – 55 де Брюйне, 2:1 – 78, пенальти Виллиан.
Челси – Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Канте, Баркли (Ковачич, 73), Пулишич, Маунт, Виллиан, Жиру (Абрахам, 62).
Манчестер Сити – Эдерсон, Уокер, Лапорт (Отаменди, 74), Менди (Зинченко, 59), Бернарду Силва (Габриэл Жезус, 55), Гюндоган, Стерлинг, Родри Эрнандес (Сильва, 55), Марез, де Брюйне, Фернандиньо.
Предупреждения:
Алонсо (38), де Брюйне (76).
Удаление:
Фернандиньо (77).