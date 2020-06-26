Ливерпуль досрочно стал чемпионом Англии

Лондонский «Челси» дома переиграл «Манчестер Сити» со счетом 2:1, что сыграло на руку «Ливерпулю», который в итоге досрочно стал чемпионом Англии.

Команда Пепа Гвардиолы по итогам оставшихся семи туров наберет максимум 84 пункта. Это в любом случае меньше, чем у «Ливерпуля» уже есть сейчас.

Челси – Манчестер Сити 2:1

Голы:

1:0 – 36 Пулишич, 1:1 – 55 де Брюйне, 2:1 – 78, пенальти Виллиан.

Челси – Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Канте, Баркли (Ковачич, 73), Пулишич, Маунт, Виллиан, Жиру (Абрахам, 62).

Манчестер Сити – Эдерсон, Уокер, Лапорт (Отаменди, 74), Менди (Зинченко, 59), Бернарду Силва (Габриэл Жезус, 55), Гюндоган, Стерлинг, Родри Эрнандес (Сильва, 55), Марез, де Брюйне, Фернандиньо.

Предупреждения:

Алонсо (38), де Брюйне (76).

Удаление:

Фернандиньо (77).