Максимов даст шанс вундеркинду Ворскле в матче против Динамо

Герой матча против “Мариуполя” Павел Исенко получит свой шанс и в матче против киевского “Динамо”, при условии, если клубы вновь дойдут до серии пенальти.

О планах дать ещё один шанс 16-летнему вратарю рассказал главный тренер “Ворсклы” Юрий Максимов.

Если и в финале будут послематчевые пенальти, вы снова дадите шанс Исенко?

Конечно. Точно такой же. Дай Бог, если пенальти будут, он будет стоять на воротах. Я это обещаю

Возможно, что в матчах чемпионата Украины вы дадите шанс 16-летнему парню?

У нас есть вратари. У каждого свои сильные стороны. Но перспектива у Исенко будет всегда.

Напомним, в полуфинале против “Мариуполя” Павел Исенко отбил три пенальти, чем помог “Ворскле” выйти в финал.