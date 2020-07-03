Экс-тренер Черноморца трудоустроится в Венгрии

Известный белорусский специалист Олег Дулуб, который хорошо проявил себя работая в чемпионате Украины во главе таких клубов, как “Карпаты” и “Черноморец”, в скором времени может трудоустроится в чемпионате Венгрии.

Как сообщает венгерская пресса, белорусский тренер является приоритетным вариантом для середняка чемпионата Венгрии “Кишварды”, которая завершила сезона на восьмом месте. К слову, в составе венгерского клуба играют четыре украинских футболиста.

Напомним, последним клубом Дулуба был казахстанский “Атырау”. Достаточно долго тренер работал на родине, возглавляя клубы чемпионата Беларуси.