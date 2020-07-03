Пятница, 3 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЭкс-тренер Черноморца трудоустроится в Венгрии
Футбол

Экс-тренер Черноморца трудоустроится в Венгрии

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Олег Дулуб

Известный белорусский специалист Олег Дулуб, который хорошо проявил себя работая в чемпионате Украины во главе таких клубов, как “Карпаты” и “Черноморец”, в скором времени может трудоустроится в чемпионате Венгрии.

Как сообщает венгерская пресса, белорусский тренер является приоритетным вариантом для середняка чемпионата Венгрии “Кишварды”, которая завершила сезона на восьмом месте. К слову, в составе венгерского клуба играют четыре украинских футболиста.

Напомним, последним клубом Дулуба был казахстанский “Атырау”. Достаточно долго тренер работал на родине, возглавляя клубы чемпионата Беларуси.

загрузка...
Тэги: КарпатыКишвардаОлег ДулубЧерноморец
Написать комментарий

Добавить комментарий

одиннадцать − 3 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Андрей Тлумак
Тренер Волыни излечился от коронавируса

Легенда “Динамо”: Смалійчук топит “Карпаты”

Лерой Сане
Официально: Сане – игрок Баварии

Зозуля провел отличный матч в чемпионате Испании

Михайличенко идет в Европу, экс-форварда “Динамо” зовут в Суперлигу

Закрыть