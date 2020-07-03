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Футбол

Экс-украинец перешел в тульский Арсенал

Андрей ОгородникНет комментариев
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Даниил Лесовой

Воспитанник киевского “Динамо” Даниил Лесовой, который в свое время со скандалом сбежал в Россию, приняв местное гражданство, сменил клубную прописку.

Как сообщает официальный сайт тульского “Арсенала”, 22-летний полузащитник подписал с их клубом полноценный контракт. Срок соглашения с “канонирами” рассчитан на три сезона.

Стоить отметить, что несмотря на то, что Даниил Лесовой принадлежал питерскому “Зениту”, последние два сезона он проводил в составе “Арсенала”, который воспользовался правом приобретения игрока. В нынешнем сезоне на счету полузащитника 23 матча в чемпионате России и три забитых гола.

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Тэги: Арсенал ТулаДаниил ЛесовойДинамо
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