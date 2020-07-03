Экс-украинец перешел в тульский Арсенал

Воспитанник киевского “Динамо” Даниил Лесовой, который в свое время со скандалом сбежал в Россию, приняв местное гражданство, сменил клубную прописку.

Как сообщает официальный сайт тульского “Арсенала”, 22-летний полузащитник подписал с их клубом полноценный контракт. Срок соглашения с “канонирами” рассчитан на три сезона.

Стоить отметить, что несмотря на то, что Даниил Лесовой принадлежал питерскому “Зениту”, последние два сезона он проводил в составе “Арсенала”, который воспользовался правом приобретения игрока. В нынешнем сезоне на счету полузащитника 23 матча в чемпионате России и три забитых гола.