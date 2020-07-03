Пятница, 3 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЛегенда “Динамо”: Смалійчук топит “Карпаты”
Футбол

Легенда “Динамо”: Смалійчук топит “Карпаты”

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Бывший капитан “Динамо” Олег Лужный высказался о ситуации, сложившейся в львовских “Карпатах”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Не сказал бы, что я полностью владею информацией относительно львовского клуба, но в последнее время то один знакомый мужчина мне позвонит и что-то расскажет, то другой. Для меня странно, что происходит.

Когда новый владелец “Карпат” (Олег Смалійчук – прим.) Брал на себя эти обязанности, то он наверняка на что-то рассчитывал. Если я, например, покупаю старую машину, то прежде всего думаю о том, чтобы ее качественно отремонтировать и на ней ездить, а не выбросить на помойку. А он вместо того, чтобы спасать команду, берет и ее топит”, – сказал Лужный.

Читайте также:  Шеф УПЛ убежал с Украины

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Лев” с протянутой лапой. Как “Карпаты” пошли с сумой по миру.

Напомним, за долги львовский клуб может сняться с текущего чемпионата УПЛ.

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

5 × 3 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Лерой Сане
Официально: Сане – игрок Баварии

Зозуля провел отличный матч в чемпионате Испании

Михайличенко идет в Европу, экс-форварда “Динамо” зовут в Суперлигу

Роман Зозуля
Зозуля помог Альбасете уйти от поражения

Тиаго Алькантара
Тиаго Алькантара перейдет в Ливерпуль?

Закрыть