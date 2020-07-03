Легенда “Динамо”: Смалійчук топит “Карпаты”

Бывший капитан “Динамо” Олег Лужный высказался о ситуации, сложившейся в львовских “Карпатах”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Не сказал бы, что я полностью владею информацией относительно львовского клуба, но в последнее время то один знакомый мужчина мне позвонит и что-то расскажет, то другой. Для меня странно, что происходит.

Когда новый владелец “Карпат” (Олег Смалійчук – прим.) Брал на себя эти обязанности, то он наверняка на что-то рассчитывал. Если я, например, покупаю старую машину, то прежде всего думаю о том, чтобы ее качественно отремонтировать и на ней ездить, а не выбросить на помойку. А он вместо того, чтобы спасать команду, берет и ее топит”, – сказал Лужный.

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Напомним, за долги львовский клуб может сняться с текущего чемпионата УПЛ.