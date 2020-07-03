Официально. “Карпаты” должны быть исключены из УПЛ

Украинская Премьер-лига официально объявила, что матч 29 тура “Мариуполь” – “Карпаты” не состоится. Сообщает сайт EURO.com.ua

Львовский клуб перед этим уведомил руководство лиги, что не имеет возможности обеспечить прибытие команды в Мариуполь.

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Таким образом, эта неявка “Карпат” на матч УПЛ станет уже второй в сезоне и согласно регламента команду должны снять с соревнований. Окончательное решение по поводу судьбы львовского клуба примет КДК УАФ.