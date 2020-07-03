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Футбол

Тренер Волыни излечился от коронавируса

Андрей ОгородникНет комментариев
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Андрей Тлумак

Главный тренер луцкой “Волыни” Андрей Тлумак, который ранее сдал положительные тесты на коронавирус, полностью излечился от опасной болезни.

Как сообщает Sport.ua, на днях тренер, вместе со своим ассистентом Андреем Сапугой сдал повторные тесты на короанвирус, которые оказались отрицательными. Сегодня Андрей Тлумак уже руководил тренировочным процессом, правда на ближайшуюю игру он не поеедет в целях профилактики.

Напомним, луцкая “Волынь” идет в числе главных претендентов на выход в украинскую Премьер лигу. Ближайший матч клуб проведет против “Кремня”.

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Тэги: Андрей ТлумакВолынькоронавирус
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