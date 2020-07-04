Спортинг усилится экс-защитником Динамо

Бывший футболист киевского “Динамо” Виторину Антунеш близок к возвращению на родину.

По информации авторитетного португальского издания A Bola, 33-летний защитник может стать игроком лиссабонского “Спортинга”, который планирует усилить левый фланг обороны. Примечательно, что Антунеш может перейти в столичный клуб бесплатно, так как на днях он получил статус свободного агента.

Напомним, в составе киевского “Динамо” Виторину Антунеш выступал с 2015 по 2018 год, сыграв в общей сложности 49 матчей и забил три гола.