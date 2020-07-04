Суббота, 4 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболСпортинг усилится экс-защитником Динамо
Футбол

Спортинг усилится экс-защитником Динамо

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Виторину Антунеш

Бывший футболист киевского “Динамо” Виторину Антунеш близок к возвращению на родину.

По информации авторитетного португальского издания A Bola, 33-летний защитник может стать игроком лиссабонского “Спортинга”, который планирует усилить левый фланг обороны. Примечательно, что Антунеш может перейти в столичный клуб бесплатно, так как на днях он получил статус свободного агента.

Напомним, в составе киевского “Динамо” Виторину Антунеш выступал с 2015 по 2018 год, сыграв в общей сложности 49 матчей и забил три гола.

загрузка...
Тэги: Виторину АнтунешДинамоСпортинг
Написать комментарий

Добавить комментарий

четыре + восемь =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Эдинсон Кавани
Эдинсон Кавани может перебраться в Рому

Жерсон Родригеш
Фенербахче готовит предложение по Жерсону Родригешу

Артем Габелок
Артем Габелок покинул полтавскую Ворсклу

Алексей Михайличенко
Алексей Михайличенко покинет Динамо?

Юрий Максимов
Максимов раскритиковал Исенко за матч против ФК Львов

Закрыть