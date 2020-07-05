Хамес Родригес перейдет в Арсенал?

Ещё один английский клуб включается в борьбу за колумбийского полузащитника мадридского “Реала” Хамеса Родригеса.

По информации авторитетного испанского издания Marca, большие планы на Хамеса Родригеса имеет лондонский “Арсенал”. “Канониры” намерены воспользоваться желанием “Реала” избавиться от игрока, который не входит в планы главного тренера “Реала” Зинедина Зидана. Переговоры по переходу игрока должны стартовать в ближайшее время.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Хамес Родригеса лишь 14 матчей, один гол и две результативные передачи. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны “Эвертона” и “Манчестер Юнайтед”.