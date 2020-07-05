Наполи определилось с заменой Милику

Руководство неаполитанского “Наполи” судя по всему уже смирилось с потерей одного из лидеров атаки Аркадиуша Милика.

Как сообщает итальянская пресса, “Наполи” готово отпустить польского форварда и уже даже присмотрело ему замену. “Партенопеи” рассчитывают заполучить в свои ряды нападающего туринского “Ювентуса” Федерико Бернардески, который является игроком ротации “Старой Синьоры”. Не исключенно, что 26-летний форвард переберется в Неаполь в качестве обмена на Милика.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Бернардески ни единого забитого мяча. Лучшим его результатом был сезон в “Фиорентине”, когда он забил одиннадцать голов. Тогда, три года назад, он и перешел в “Ювентус”, но так и не сумел стать основным игроком.