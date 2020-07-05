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Футбол

Ребров был замечен на матче между Динамо и Шахтером

Андрей ОгородникНет комментариев
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Сергей Ребров

Бывший главный тренер киевского “Динамо” Сергей Ребров был замечен на вчерашнем матче чемпионата Украины между своим бывшим клубом и донецким “Шахтером”.

За очередным поражением тренер “Ференцвароша” наблюдал с трибуны стадиона. Был ли это визит связанный с возможным увольнением Алексея Михайличенко пока неизвестно.

Напомним, Сергей Ребров руководил “Динамо” на протяжении трех лет. Под его руководством столичный клуб дважды становился чемпионом Украины. По итогам нынешнего сезона он стал лучшим тренером года в Венгрии.

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Тэги: ДинамоСергей РебровФеренцварош
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