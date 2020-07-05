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Футбол

Виталий Миколенко близок к возвращению в состав Динамо

Андрей ОгородникНет комментариев
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Виталий Миколенко

Один из лидеров киевского “Динамо” Виталий Миколенко, который пропускал предыдущие два матча против “Десны” и “Шахтера”, проигранные, напомним с одинаковым счетом 3:2, близок к возвращению в строй.

8 июля на столичный клуб ожидает матч за Кубок Украины против полтавской “Ворсклы”, в котором Миколенко сможет выйти на футбольное поле, о чем он сообщил в своем интервью.

Все хорошо. Смогу ли сыграть в финале кубка? Да.

Напомним, сейчас в лазарете “Динамо” находятся Виктор Цыганков, Никита Бурда и Денис Попов.

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Тэги: Виталий МиколенкоДинамотравма
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