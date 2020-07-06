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Футбол

Экс-тренер Днепра возглавил Алавес

Андрей ОгородникНет комментариев
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VALENCIA, SPAIN - FEBRUARY 11: Levante UD manager Juan Ramon Lopez Muniz looks on prior to the La Liga match between Valencia and Levante at Mestalla Stadium on February 11, 2018 in Valencia, Spain. (Photo by Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images)

Известный испанский специалист Хуан Рамон Муньис, который на протяжении четырех лет входил в тренерский штаб днепровского “Днепра”, получил должность в Испании.

Как сообщает официальный сайт “Алавеса”, специалист поставил подпись под контрактом с их клубом. Сроки соглашения контракта, как и его условия не разглашаются.

Отметим, что “Алавес” не первый клуб для Муньоса, ранее он работал главным тренером “Малаги” и “Леванте”. Перед специалистом поставлена задача сохранить “Алавес” среди команд Примеры. Сейчас клуб имеет серию из пяти поражений кряду, правда, отрыв от зоны вылета составляет шесть очков.

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Тэги: АлавесДнепрХуан Рамон Муньис
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