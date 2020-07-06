Экс-тренер Днепра возглавил Алавес

Известный испанский специалист Хуан Рамон Муньис, который на протяжении четырех лет входил в тренерский штаб днепровского “Днепра”, получил должность в Испании.

Как сообщает официальный сайт “Алавеса”, специалист поставил подпись под контрактом с их клубом. Сроки соглашения контракта, как и его условия не разглашаются.

Отметим, что “Алавес” не первый клуб для Муньоса, ранее он работал главным тренером “Малаги” и “Леванте”. Перед специалистом поставлена задача сохранить “Алавес” среди команд Примеры. Сейчас клуб имеет серию из пяти поражений кряду, правда, отрыв от зоны вылета составляет шесть очков.