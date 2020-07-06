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Футбол

Малиновский – игрок матча между Кальяри и Аталантой по версии WhoScored

Андрей ОгородникНет комментариев
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Руслан Малиновский

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский продолжает радовать своей игрой в составе итальянской “Аталанты”.

Вчера украинец вышел в стартовом составе клуба с Бергамо на матч против “Кальяри” и был самым активными игроком встречи. Несмотря на то, что результативными действиями Малиновский не отличился, он заработал пенальти, на нем было заработано удаление, также игрок шесть раз пробивал по воротам, дважды попав в створ.

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Авторитетное издание WhoScored оценило действия Руслана Малиновского оценкой 8,3 балла, что является лучшим результатом среди всех игроков двух команд.

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Тэги: АталантаКальяриРуслан Малиновский
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