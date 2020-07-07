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Футбол

Главный тренер АЕКа попросил Чигринского остаться

Андрей ОгородникНет комментариев
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Чигринский

Греческий “АЕК” не теряет надежд договорится по продлению контракта со своим основным защитником Дмитрием Чигринским.

Как сообщает Sportime, на днях между главным тренером команды Массимо Каррерой и Дмитрием Чигринским состоялась беседа. Испанский специалист лично попросил украинского защитника продлить с клубом контракт, так как видит его основным защитником в следующем сезоне.

Напомним, ранее Дмитрий Чигринский отказался подписывать новый контракт с “АЕКом”, хотя и продлил соглашение до конца нынешнего сезона. Причиной отказа украинца были неудовлетворительные условия контракта.

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Тэги: АЕКДмитрий Чигринскийконтракт
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