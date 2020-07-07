Главный тренер АЕКа попросил Чигринского остаться

Греческий “АЕК” не теряет надежд договорится по продлению контракта со своим основным защитником Дмитрием Чигринским.

Как сообщает Sportime, на днях между главным тренером команды Массимо Каррерой и Дмитрием Чигринским состоялась беседа. Испанский специалист лично попросил украинского защитника продлить с клубом контракт, так как видит его основным защитником в следующем сезоне.

Напомним, ранее Дмитрий Чигринский отказался подписывать новый контракт с “АЕКом”, хотя и продлил соглашение до конца нынешнего сезона. Причиной отказа украинца были неудовлетворительные условия контракта.