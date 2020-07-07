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Михаил Сергийчук может вернуться в Верес

Андрей ОгородникНет комментариев
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Михаил Сергийчук

Известный украинский нападающий Михаил Сергийчук может стать игроком ровенского “Вереса”.

Как сообщает фан-страница ровенского клуба в Фейсбук, опытный нападающий сейчас находится в расположении “Вереса”, с которым проводит тренировки. Пока никаких контрактов с защитником никто не подписывал.

Отметим, после ухода из латвийского “Вентспилса” Михаил Сергийчук является свободным агентом. В чемпионате Украины форвард играл в составе “Десны”, “Ворсклы”, “Вересе”, “Олимпике” и ряде других клубов. Лучшим его сезоном в УПЛ является период выступления в “Вересе”, в сезоне 2017/2018 он забил шесть голов.

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Тэги: ВересВторая лигаМихаил Сергийчук
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