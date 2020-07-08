Среда, 8 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЛейпциг нашел замену Вернеру
Футбол

Лейпциг нашел замену Вернеру

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Хван Хи Чхан

Немецкий “Лейпциг” достаточно быстро определился с заменой своей главной звезде Тимо Вернеру, который не так давно стал новичком лондонского “Челси”.

Руководство “Лейпцига” нашло усиление в своем дочернем клубе “Зальцбурге”, подписав контракт с нападающим клуба Хван Хи Чханом, о чем сообщает официальный сайт клуба. Сумма компенсации не разглашается, известно, что южнокорейский форвард подписал контракт сроком на пять лет.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Хван Хи Чхана 40 матчей за «Зальцбург», в которых он забил 16 мячей при 22 голевых передачах. Ранее “быки” продали в “Ливерпуль” другого представителя Азии Такумо Минамино.

загрузка...
Тэги: ЗальцбургЛейпцигХван Хи Чхан
Написать комментарий

Добавить комментарий

3 − 1 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Алексей Дитятьев
Алексей Дитятьев вместе со своим клубом вышел в финал Кубка Польши

Эрнест Астахов
Торпедо-БелАЗ подписал украинского защитника

Тим Халль
Переход защитника Карпат в Реджину сорвался в последний момент

Андрей Ярмоленко
Ярмоленко впервые за восемь месяцев выйдет в стартовом составе Вест Хэма

Эльдор Шомуродов
Гент определился с потенциальной заменой Яремчуку

Закрыть