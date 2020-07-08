Лейпциг нашел замену Вернеру

Немецкий “Лейпциг” достаточно быстро определился с заменой своей главной звезде Тимо Вернеру, который не так давно стал новичком лондонского “Челси”.

Руководство “Лейпцига” нашло усиление в своем дочернем клубе “Зальцбурге”, подписав контракт с нападающим клуба Хван Хи Чханом, о чем сообщает официальный сайт клуба. Сумма компенсации не разглашается, известно, что южнокорейский форвард подписал контракт сроком на пять лет.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Хван Хи Чхана 40 матчей за «Зальцбург», в которых он забил 16 мячей при 22 голевых передачах. Ранее “быки” продали в “Ливерпуль” другого представителя Азии Такумо Минамино.