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Футбол

Металлист-1925 разорвал контракт с забивным форвардом

Андрей ОгородникНет комментариев
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Роберт Гегедош

Непродолжительная оказалась карьера Роберта Гегедоша в составе харьковского “Металлист-1925”.

Этой зимой 27-летний форвард скандально покинул закарпатский “Минай”, лидером которого он являлся. Подписав в феврале контракт с “Металлистом-1925” он и в харьковском клубе не задержался.

Как сообщает официальный сайт харьковчан, клуб расторг контракт с Гегедошем на экстренном собрании. Причины расторжения контракта не разглашаются. За “Металлист-1925” форвард провел три матча, голами не отличался. Осенью в составе “Миная” форвард забил девять голов.

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Тэги: Металлист 1925МинайРоберт Гегедош
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