Сергей Ковнир – новый инвестор Кремня

Известный кременчугский бизнесмен Сергей Ковнир стал главным инвестором клуба Первой лиги кременчугского “Кремня”.

По информации Footboom, в последний момент именно он протянул руку помощи клубу, который был готов снятся с розыгрыша Первой лиги.

Отметим, Сергей Ковнир является собственником телекомпании Кремень ТВ, которая транслировала матчи клуба. Известно также, что он является владельцем фирмы “Терминал МК”, а также компанией «Ты не один».

Напомним, что “Кремень” является одним из претендентов на вылет в Вторую лигу.