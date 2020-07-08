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Сергей Ковнир – новый инвестор Кремня

Андрей ОгородникНет комментариев
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Кремень

Известный кременчугский бизнесмен Сергей Ковнир стал главным инвестором клуба Первой лиги кременчугского “Кремня”.

По информации Footboom, в последний момент именно он протянул руку помощи клубу, который был готов снятся с розыгрыша Первой лиги.

Отметим, Сергей Ковнир является собственником телекомпании Кремень ТВ, которая транслировала матчи клуба. Известно также, что он является владельцем фирмы “Терминал МК”, а также компанией «Ты не один».

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Напомним, что “Кремень” является одним из претендентов на вылет в Вторую лигу.

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Тэги: КременьПервая лигаСергей Ковнир
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