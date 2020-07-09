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“Динамо” выиграло Кубок Украины в серии пенальти

Евгений НикитюкНет комментариев
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Завершился драматичный финал Кубка Украины-2019/20. Сообщает сайт EURO.com.ua

Киевское “Динамо” и полтавская “Ворскла” за 120 минут не смогли определить победителя. А в серии после матчевых пенальти за итогом 18 ударов лучшими оказались именно киевляне. Решающей стала ошибка Владимира Баєнка и точный удар Артема Шабанова.

Для “Динамо” это 12-й Кубок за времена независимости и первый серьезный трофей с 2016 года.

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Кубок Украины
Финал

“Динамо” – “Ворскла” – 1:1 (8:7 пен)
Голы: Вербіч, 28 – Степанюк, 11

“Динамо”: Бущан – Кендзера, Сирота, Шабанов, Миколенко – Сидорчук – Цитаїшвілі (Цыганков, 60), Буяльский (Шапаренко, 99), Шепелев (Андриевский, 117), где Пена – Вербіч
“Ворскла”: Мясник – Пердута, Чеснаков, Альюн, Сапай – Скляр (Шехіч, 95), Пуцлін – Якубу (Опанасенко, 73), Кулач (Луизао, 76), Кане – Степанюк (Баєнко, 114)

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Предупреждения: Сирота, Шабанов, Буяльский, Вербіч – Скляр, Пердута

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Источник: sportanalytic.com
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