Малиновский вновь среди лучших в составе Аталанты

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский продолжает приносить пользу итальянской “Аталанте”.

В отличи от предыдущего матча против “Кальяри”, в котором Малиновский вышел в стартовом составе, в матче против “Сампдории” он получил свой шанс лишь во втором тайме, появившись после выхода на замену. Тем не менее и 21 минуты, которые получил в свое распоряжение украинец ему хватило. На его счету результативная передача на 75 минуте, после которой был открыт счет в матче. В итоге “Аталанта” выиграла со счетом 2:0.

Осечки конкурентов и не сыгранных матч “Интера” позволили клубу Малиновского выйти на третье место в Серии А, причем от второй позиции “Аталанту” отделяет всего лишь два очка.