Наполи готов отпустить Лосано. Стали известны условия

Руководство неаполитанского “Наполи” не станет удерживать своего вингера Ирвинга Лосано, в случае поступления соответствующего предложения.

Как сообщает Calciomercato, руководство “Наполи” оценило мексиканского футболиста в 50 миллионов евро. Любое подобное предложение и выше клуб готов принять, отпустив своего футболиста.

Отметим, что нынешний сезон для Ирвинга Лосано пока складывается не лучшим образом, на счету экс-звезды “ПСВ” 32 матча, четыре гола и две результативных передачи. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны “Эвертона”.