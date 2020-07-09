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Футбол

Жерсон Родригеш вновь отличился голом в Турции

Андрей ОгородникНет комментариев
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Жерсон Родригеш

Нападающий киевского “Динамо” Жерсон Родригещ продолжил свою результативную серию в рамках чемпионата Турции.

В матче против “Гёзтепе”, форвард сборной Люксембурга, который в составе “Анкарагюджу” играет на правах аренды, сравнял счет в матче, сделав результат матча 2:2. Жерсон Родригеш вновь забил с пенальти, причем в третьем матче кряду.

Отметим, с момента переезда в Турцию Жерсон Родригеш провел 11 матчей, забил шесть голов и сделал две результативные передачи. Ранее сообщалось, что игрока “Динамо” в следующем сезоне может взять в аренду “Фенербахче”.

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Тэги: АнкарагюджуДинамоЖерсон Родригеш
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