Жерсон Родригеш вновь отличился голом в Турции

Нападающий киевского “Динамо” Жерсон Родригещ продолжил свою результативную серию в рамках чемпионата Турции.

В матче против “Гёзтепе”, форвард сборной Люксембурга, который в составе “Анкарагюджу” играет на правах аренды, сравнял счет в матче, сделав результат матча 2:2. Жерсон Родригеш вновь забил с пенальти, причем в третьем матче кряду.

Отметим, с момента переезда в Турцию Жерсон Родригеш провел 11 матчей, забил шесть голов и сделал две результативные передачи. Ранее сообщалось, что игрока “Динамо” в следующем сезоне может взять в аренду “Фенербахче”.