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Футбол

Ярмоленко назвал главную проблему “Вест Хэма”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинский вингер “Вест Хэма” Андрей Ярмоленко признал, что провел не лучший матч против “Бернли”(0:1) в АПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Конечно это был плохой для нас матч. Мы знаем, что можем играть лучше, и нужно это доказать в следующем поединке. И я сам сыграл плохо и должен действовать намного лучше.

Мне кажется, и тренер знает, что я могу играть лучше. Нужно продолжать работать. С рестарта сезона мы действуем не очень хорошо, но не так уж и плохо. Удалось обыграть “Челси”.

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“Проблема в том, что мы неплохо выглядим в матчах против топ-команд, но проигрываем соперникам уровня« Бернли”. С ними нужно играть лучше”, – считает Ярмоленко.

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Добавим , в следующем туре АПЛ “молотки” сыграют против аутсайдера чемпионата “Норвича”.

Источник: sportanalytic.com
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