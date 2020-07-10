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Футбол

Лига чемпионов. Стали известны пары 14 финала

Евгений НикитюкНет комментариев
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Состоялась жеребьевка сетки плей-офф Лиги чемпионов. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Аталанта” Руслана Малиновского в четвертьфинале сыграет против ПСЖ, а вот “Лейпциг” померится силами с ПСЖ. Другие пары окончательно сформируются после того, как сыграют ответные матчи 18 финала.

1/4 финала

“Манчестер Сити” / “Реал” – “Ювентус” / “Лион”
“Лейпциг” – “Атлетико”
“Наполи” / “Барселона” – “Челси” / “Бавария”
“Аталанта” – ПСЖ

1/2 финала

“Манчестер Сити” / “Реал” – “Ювентус” / “Лион” – “Наполи” / “Барселона” – “Челси” / “Бавария”
“Лейпциг” / “Атлетико” – “Ювентус / ПСЖ

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The UEFA Champions League draw is complete! 🙌

Who will lift the trophy next month? 🏆🤔#UCLdraw pic.twitter.com/h7hYwKWw2K

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 10, 2020

Добавим, финал Лиги чемпионов запланирован на 23 августа в Лиссабоне.

Источник: sportanalytic.com
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