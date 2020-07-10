Наполи приготовило Гаттузо новый контракт

Успех “Наполи” в Кубке Италии не обошел стороной внимание президента клуба Аурелио Де Лаурентиса.

Как сообщает ряд итальянских СМИ, в ближайшее время главный тренер” партнопеи” Дженаро Гаттузо получил поощрение за проделанную работу в виде нового контракта, который будет рассчитан до 30 июня 2023 года.

Отметим, в нынешнем сезоне “Наполи” идет на шестом месте Серии А, правда, благодаря победе в Кубке Италии клуб гарантировал себе выход в групповой этап Лиги Европы. Для Гаттузо это первый трофей в его тренерской карьере.