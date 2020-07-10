Стало известно, когда Шахтер сыграет с Вольфсбургом ответный матч

Чемпион Украины донецкий “Шахтер” ответный матч против немецкого “Вольфсбурга” в 1/8 финала Лиги Европы проведет 5 августа, о чем сообщает официальный сайт клуба.

Встреча лучшей команды Украины против немецкого клуба состоится на стадионе НСК “Олимпийский”, к сожалению, вполне ожидаемо встреча пройдет без зрителей, что обусловлено нормами карантина.

Напомним, в первом матче команд в Германии “Шахтер” выиграл со счетом 1:2. В случае положительного результата украинский клуб выйдет на победителя пары “Базель” – “Айнтрахт”.