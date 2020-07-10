В Киеве создают Зарю 1972, которая будет представлять Луганск

В новом сезоне в чемпионате Украины среди команд Второй лиги помимо ФК “Металла”, может появится ещё один интересный проект.

Как сообщает издание Чемпион, в Киеве активно обсуждается создание нового футбольного клуба, который будет иметь название Заря-1972. У истоков стоят вице-президент киевского “Динамо” Алексей Семененко, который займет должность генерального директора клуба, а также Александр Заваров, который станет главным тренером нового клуба.

Отметим, и Александр Заваров и Алексей Семененко являются уроженцами Луганска.