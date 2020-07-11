Алексей Семененко опроверг информацию о создании Зари-1972

Вице-президент киевского “Динамо” Алексей Семененко прокомментировал информацию о создании в Киеве клуба “Заря-1972”.
Как сообщалось ранее, якобы Алексей Семененко должен был стать генеральным директором луганского клуба, а главным тренером должен был стать Александр Заваров.
Я вообще не в курсе. Мне вчера позвонил парень какой-то и спросил, после чего я сам прочитал об этом в интернете. Однако для меня самого это новость, больше добавить нечего
Напомним, на днях в Харькове был создан ФК “Металл”.