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Футбол

Алексей Семененко опроверг информацию о создании Зари-1972

Андрей ОгородникНет комментариев
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Алексей Семененко

Вице-президент киевского “Динамо” Алексей Семененко прокомментировал информацию о создании в Киеве клуба “Заря-1972”.

Как сообщалось ранее, якобы Алексей Семененко должен был стать генеральным директором луганского клуба, а главным тренером должен был стать Александр Заваров.

Я вообще не в курсе. Мне вчера позвонил парень какой-то и спросил, после чего я сам прочитал об этом в интернете. Однако для меня самого это новость, больше добавить нечего

Напомним, на днях в Харькове был создан ФК “Металл”.

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Тэги: Александр ЗаваровАлексей СемененкоЗаря 1972
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