Черноморец пополнил свой состав двумя новичками

Одесский “Черноморец” несмотря на отсутствие турнирных задач в нынешнем сезоне, продолжает работу над комплектацией состава.

Новичками команды Сергея Ковальца стали полузащитник Андрей Стрижак и защитник Олег Остапенко о чем сообщает официальный сайт “Черноморца”. Оба игроки перешли в клуб на правах свободных агентов.

Отметим, Андрей Стрижак является воспитанником “Динамо”, до недавнего времени он играл в полтавской “Ворскле”. Олег Остапенко ранее уже играл в составе “Черноморца”, также полузащитник успел поиграть в таких командах, как: “Ворскла” Полтава и “Нива” Винница.