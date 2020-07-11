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Черноморец пополнил свой состав двумя новичками

Андрей ОгородникНет комментариев
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Андрей Стрижак

Одесский “Черноморец” несмотря на отсутствие турнирных задач в нынешнем сезоне, продолжает работу над комплектацией состава.

Новичками команды Сергея Ковальца стали полузащитник Андрей Стрижак и защитник Олег Остапенко о чем сообщает официальный сайт “Черноморца”. Оба игроки перешли в клуб на правах свободных агентов.

Отметим, Андрей Стрижак является воспитанником “Динамо”, до недавнего времени он играл в полтавской “Ворскле”. Олег Остапенко ранее уже играл в составе “Черноморца”, также полузащитник успел поиграть в таких командах, как: “Ворскла” Полтава и “Нива” Винница.

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Тэги: Андрей СтрижакОлег ОстапенкоЧерноморец
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