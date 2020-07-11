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Футбол

Скаут Марселя рекомендует клубу подписать Миколенко

Андрей ОгородникНет комментариев
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Виталий Миколенко

Лидер киевского “Динамо” и один из главных талантов украинского футбола Виталий Миколенко может оказаться в чемпионате Франции.

По информации lephoceen.fr, скаут “Марселя” Кевин Крибич рекомендовал руководству клуба обратить внимание на Виталия Миколенко, который должен усилить левый фланг обороны команды. Стоить отметить, что речь пока идет исключительно об интересе, никакой конкретики по возможному трансферу пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, что Виталием Миколенко интересуются итальянские “Наполи” и “Милан”.

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Тэги: Виталий МиколенкоДинамоМарсель
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