Срна: В наших мыслях должен быть только “Вольфсбург”

Директор “Шахтера” Дарио Срна поделился мыслями о результатах жеребьевки 14 финала Лиги Европы. Сообщает сайт EURO.com.ua

“В наших мыслях должен быть только “Вольфсбург”. Конечно, теперь мы уже знаем потенциальных оппонентов – “Айнтрахт” или “Базель” Скорее всего, это будет “Базель”.

Я доволен жеребьевкой, но нужно думать о “Вольфсбург” – очень хорошую команду. Это наша главная цель. Только после этого можно думать о другом сопернике”, – сказал Срна.

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Напомним, ответный матч “Шахтера” и “Вольфсбурга” должен состояться 5 августа. Первый поединок между командами завершился победой “горняков” за счетом 2:1.