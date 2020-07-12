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Малиновский вновь среди лучших игроков Аталанты

Андрей ОгородникНет комментариев
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Руслан Малиновский

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский продолжает радовать своей игрой в составе “Аталанты”.

Несмотря на то, что украинец вновь появился на футбольном поле лишь после замены, то не помешало ему вновь стать одним из героев Бергамо. Появившись на 68-ой минуте матча, уже спустя 12 минут он отличился в воротах туринского “Ювентуса” сделав счет 2:1. К сожалению, обыграть лидера “Аталанте” не удалось, на последней минуте матча Роналду с пенальти сравнял счет. Примечательно, что первый гол португалец также забил с пенальти.

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Несмотря на осечку “Аталанта” приблизилась к “Лацио” который идет вторым на расстояние одного очка.

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Тэги: главноеРуслан МалиновскийЮвентус
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