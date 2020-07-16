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Футбол

Ферран Торрес близок к переходу в Манчестер Сити

Андрей ОгородникНет комментариев
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Ферран Торрес

Английский “Манчестер Сити” достаточно быстро определился с заменой своему полузащитнику Лерою Сане, который продолжит карьеру в мюнхенской “Баварии”.

Как сообщает Eurosport.es, “горожане” сумели достичь предварительной договоренности с молодым полузащитником испанской “Валенсии” Ферраном Торресом. Полузащитник дал согласие на долгосрочный контракт. Финансовые условия не разглашаются.

По информации Mundo Deportivo, испанская “Валенсия” заработает на трансфере игрока 50 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету полузащитника 32 матча, четыре гола и четыре результативные передачи.

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Тэги: ВаленсияМСФерран Торрес
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