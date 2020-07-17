Стало известно, за сколько Аталанта готова продать Малиновского

Звезда сборной Украины Руслан Малиновский, который в последних матчах Серии А демонстрирует невероятный уровень футбола, может покинуть “Аталанту” уже этим летом, правда, вероятность сделки невысокая.

По информации La Gazzetta dello Sport, руководство клуба с Бергамо рассчитывает на игрока в следующем сезоне, и сейчас клуб будет готов рассматривать предложения в пределах не менее 20 миллионов евро.

Сообщается, что если Руслан Малиновский продолжит прогрессировать и в дальнейшем, то “Аталанта” может запросить за его трансфер около 30 миллионов евро.